Нидерланды предоставят дополнительную военную помощь Украине

Нидерланды предоставят €200 млн дополнительной военной помощи Украине, которая пойдет на средства противовоздушной обороны (ПВО) и снаряды. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны королевства Кайсу Оллонгрен.

До этого глава правительства Нидерландов Марк Рютте на встрече лидеров Европейского союза заявил, что Амстердам может закупить у других стран зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей их передачи Киеву. По словам Рютте, некоторые страны, имеющие на вооружение системы Patriot, не хотят поставлять их Украине напрямую. Поэтому Нидерланды могут приобрести эти комплексы на свои средства, а затем отправить их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

15 апреля украинское министерство обороны сообщило, что Канада начнет передавать Украине 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger летом 2024 года. Помимо этого, партию БПЛА Heidrun RQ-35 на €200 млн Киеву передадут Нидерланды совместно с Германией и Данией. Кроме того, ФРГ отдельно обещала поставить разведдроны VECTOR 211. В свою очередь Литва пообещала выделить €3 млн на создание на Украине производства FPV-дронов.

Ранее Нидерланды призвали Евросоюз ускорить процесс передачи финактивов РФ Украине.