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Американский доброволец с позывным «Техас» погиб в Донбассе

Батальон «Восток» сообщил о смерти добровольца из США Бентли

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Russell Bentley/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Донецке погиб доброволец из США Рассел Бентли с позывным «Техас», который участвовал в боевых действиях с 2014 года. Об этом сообщил батальон «Восток», где он служил с 2014 по 2017 год, в своем Telegram-канале.

«Рассела Бентли убили. Возможно, этот термин не совсем подходит для тех мотивов, которыми руководствовались убивавшие Рассела, но приходится согласиться, что такие и их покрывающие делают зло банальным», — говорится в сообщении батальона.

Бентли пропал 8 апреля, когда начался обстрел Донецка. Как рассказала его жена телеканалу RT, Рассел ушел помогать пострадавшим и перестал выходить на связь. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», на месте обстрела была найдена машина Бентли, в которой лежали бейсболка, очки и разбитый телефон. МВД объявило американца в розыск, Следственный комитет возбудил дело о пропаже человека.

Позже главред издания «Русский час» Александр Коробко, где подрабатывал Бентли, в своем видеообращении заявил, что того задержали «неизвестные в военной форме». Как пишет «Осторожно, новости», Коробко также предположил, что местные военные могли случайно принять американца за шпиона и увезти к дознавателям. Аналогичного мнения придерживается и жена пропавшего.

64-летний Рассел Бентли Боннер родился в Техасе, почти всю жизнь работал там лесорубом. Затем он переехал в Донецк, принял православие и вступил в ополчение ДНР. Позже американец из-за возраста покинул вооруженные силы. Он женился на учительнице русского языка, получил гражданство РФ и стал сотрудничать с государственными изданиями.

Ранее Бентли рассказывал, почему он не хочет возвращаться в США.

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