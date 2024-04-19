В G7 предупредили Иран о последствиях из-за ракет для России

Передача Ираном баллистических ракет России спровоцирует реакцию стран Группы семи (G7). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» после встречи на острове Капри.

«Мы призываем Иран прекратить поддержку военных действий, которые Россия ведет на Украине», — уточнили в документе.

Главы МИД сочли, что шаги Ирана по передаче вооружений России станут «существенным обострением», которое станет причиной принятия новых жестких мер против Исламской Республики.

Одновременно представители G7 сделали предупреждение и КНДР. Они потребовали немедленно прекратить военные поставки Москве.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что администрация США допускает возможность введения дополнительных санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Ираном.

Ранее состоялись совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая.