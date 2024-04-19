Стала известна хронология действий экипажа при крушении Ту-22М3

Стала известна хронология действий экипажа при крушении бомбардировщика Ту-22М3 на Ставрополье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Командир экипажа принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом он остался в кабине до последнего, уводя падающий самолет от жилых построек.

19 апреля в Ставропольском крае потерпел крушение сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Все четверо членов экипажа успели катапультироваться, однако одному спастись не удалось. По данным министерства обороны России, причиной катастрофы стала техническая неисправность, при этом агентство «РБК Украина» со ссылкой на источник в украинской армии утверждает, что крушение Ту-22М3 стало следствием операции Главного управления разведки этой страны.

Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.

Ранее появилось видео полыхающего на земле российского бомбардировщика Ту-22М3.