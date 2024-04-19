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Военный эксперт: атака на аэродром в Крыму была тщательно спланирована

Военэксперт Алехин: атака ВСУ на Джанкой была тщательно спланирована

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военный аэродром в крымском городе Джанкое не была случайностью, к ней тщательно готовились. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отметил, что сейчас ВСУ атакуют в основном на двух направлениях — Крым и Белгородская область. По словам эксперта, это говорит о том, что Киев не отказался от планов сделать южное направление одним из основных в 2024 году.

Обозреватель считает, что для наземной операции у ВСУ нет людских ресурсов. Поэтому для атак используются ракеты и снаряды.

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара использовались около 7-8 баллистических ракет. После атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу аэродрома в Джанкое со стороны ВСУ.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Киева к удару по аэродрому в Джанкое.

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.

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