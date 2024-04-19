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Один из членов экипажа рухнувшего на Ставрополье самолета погиб

Владимиров: третий член экипажа упавшего Ту-22М3 погиб, четвертого ищут

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Телеграм-канал «Владимир Владимиров»

Один из трех найденных членов экипажа упавшего в Ставропольском крае самолета Ту-22М3 скончался. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — рассказал глава края.

Утром 19 апреля министерство обороны РФ сообщило, что на территории Ставропольского края рухнул военный самолет Ту-22М3. В тот момент воздушное судно возвращалось на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность оборудования. На борту самолета не было каких-либо боекомплектов.

Представители ведомства рассказали, что прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли троих из четверых летчиков Ту-22М3. О судьбе еще одного пилота в данный момент ничего неизвестно.

Ранее в Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны.

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