В Часове Яре уничтожили укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

Укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находились, предположительно, иностранные наемники, ликвидирован в Часове Яре. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Ударом ВКС в Часовом Яре уничтожен укрепрайон вооруженных формирований Украины, находившийся на внушительном удалении от первой линии обороны», — сказал он.

17 апреля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что для украинской армии сложилась критическая ситуация под населенным пунктом Часов Яр, в связи с этим Украина перебрасывает туда резервы с других направлений фронта.

До этого генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе Часова Яра.

Отставной генерал назвал ситуацию для ВСУ «очень тяжелой». По его словам, украинские бойцы, прошедшие Артемовск и Авдеевку, говорят, что бои под этим населенным пунктом намного ожесточеннее. Вместе с тем Кривонос отметил, что ситуация для украинской армии вокруг Часова Яра катастрофическая. Он добавил, что военные ВСУ жалуются на нехватку людей и оружия.

Ранее британский эксперт узнал об отказе ряда бригад ВСУ подчиняться новому главкому.