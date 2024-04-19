Польша подняла в небо авиацию из-за «интенсивных действий» России

Польские вооруженные силы подняли в небо самолеты якобы из-за ударов России по территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование ВС Польши.

«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами. <...> В воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты», — говорится в сообщении польских военных на странице командования в соцсети Х.

Уточняется также, что польская сторона внимательно наблюдает за ситуацией.

Утром 11 апреля Польша и ее союзники также поднимали в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России. По данным оперкомандования, самолеты были возвращены на аэродромы «в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации».

Подобная ситуация произошла и 6 апреля. Польские самолеты поднялись в небо во время работы самолетов Воздушно-космических сил России на Украине.

Ранее в Польше заявили, у планирующих бомб РФ большие возможности для развития.