Средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России за прошедшую ночь сбили над регионами РФ несколько ракет и беспилотников. Об этом сообщает российское Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, над Белгородской областью было сбито 25 снарядов РСЗО RM-70 Vampire и три дрона, а над акваторией Черного моря система ПВО уничтожила три оперативно-тактические ракеты ATACMS.

До этого в Минобороны сообщали о сбитии 251 украинского беспилотника, двух тактических ракет «Точка-У» и 33 боеприпасов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над российскими регионами.

18 апреля палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС РФ на передовой на Донецком участке.