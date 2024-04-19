МО назвало количество уничтоженных снарядов РСЗО и БПЛА в Белгородской области за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили двадцать пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением РСЗО RM-70 Vampire, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, отмечает Минобороны России, над акваторией Черного моря были уничтожены три оперативно-тактические ракеты (ОТР) ATACMS.

18 апреля сообщалось, что средства ПВО РФ за сутки нейтрализовали 251 украинский беспилотник. Кроме того, средства ПВО также ликвидировали две тактические ракеты «Точка-У» и 33 боеприпаса РСЗО «Vampire» ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине создали дрон — аналог «Ланцета».