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Над провинцией Ирана сбили несколько беспилотников

Израиль атаковал ракетами объект в Иране, в Исфахане прогремели три взрыва

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана сбили несколько беспилотников в небе над провинцией Исфахан, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает агентство IRIB.

«В воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников», — сказано в сообщении.

По информации агентства Fars, в Исфахане раздались три взрыва. Силы ПВО, предположительно, были задействованы из-за появления небольших дронов.

Незадолго до этого стало известно, что Израиль нанес удар по территории Ирана. По информации агентства IRNA, в нескольких иранских провинциях сработали системы противовоздушной обороны.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщал, что эта атака является ответом Израиля на нападение Ирана на территорию еврейского государства.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

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