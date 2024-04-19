Новую ракетную бригаду в Карелии вооружили ОТРК «Искандер-М»

В Карелии в рамках усиления недавно сформированного Ленинградского военного округа новыми соединениями появилась отдельная ракетная бригада, вооруженная оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Кроме того, в состав ЛенВО вошли два армейских корпуса: 11-й, размещенный в Калининградской области, и 14-й — в Мурманской.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев назвал создание отдельной бригады в российском регионе очень актуальным решением, подчеркнув важность укрепления флангов на северо-западе.

«В случае ухудшения обстановки ракетная бригада сможет эффективно выполнить задачи по отношению к натовским силам, представляющим угрозу», — пояснил офицер.

Военный аналитик Дмитрий Болтенков отметил, что «Искандеры» успешно проявили себя в ходе специальной военной операции, что должно послужить предостережением для Финляндии, присоединившейся к НАТО.

По словам Болтенкова, у финнов «неплохие вооруженные силы», кроме того, в стране возможно появление американских и британских военных. Поэтому необходимо усиливать группировку войск на границе со скандинавской страной.

Ранее «Искандер» одним ударом разнес более 30 гаубиц ВСУ.