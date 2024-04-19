Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США считают Китай готовым к воссоединению с Тайванем

Директор ЦРУ Бернс заявил, что Си Цзиньпин настроен решительно в вопросе Тайваня

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин настроен решительно в вопросе взятия под контроль Тайваня. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс, чье выступление опубликовано на сайте центра имени президента Джорджа Буша — младшего.

«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня <...> Это не означает, что он планирует осуществить вторжение на остров завтра, в следующем месяце или в следующем году. Это означает, что мы [США. — «Газета.Ru»] должны воспринимать очень серьезно данные амбиции», — заявил Бернс.

До этого Соединенные Штаты и Тайвань заключили соглашение по обслуживанию полевых комплексов связи вооруженных сил острова.

22 марта глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ранее Пентагон заключил контракт на поставку Тайваню беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами