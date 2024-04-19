В США считают Китай готовым к воссоединению с Тайванем

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин настроен решительно в вопросе взятия под контроль Тайваня. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бернс, чье выступление опубликовано на сайте центра имени президента Джорджа Буша — младшего.

«Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня <...> Это не означает, что он планирует осуществить вторжение на остров завтра, в следующем месяце или в следующем году. Это означает, что мы [США. — «Газета.Ru»] должны воспринимать очень серьезно данные амбиции», — заявил Бернс.

До этого Соединенные Штаты и Тайвань заключили соглашение по обслуживанию полевых комплексов связи вооруженных сил острова.

22 марта глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году.

Ранее Пентагон заключил контракт на поставку Тайваню беспилотников.