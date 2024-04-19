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В Павлограде на юго-востоке Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: в украинском Павлограде произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

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Sofiia Gatilova/Reuters

В городе Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что сейчас в Днепропетровской области работает воздушная тревога.

Накануне стало известно, что трубопровод взорвался в Харьковской области, в радиусе 40 метров от эпицентра плавился асфальт, в небо поднялся столб дыма.

До этого в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) произошло несколько взрывов.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушную тревогу объявляют регулярно в различных регионах страны, нередко на всей территории.

Ранее в ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией».

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Операция на Украине
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