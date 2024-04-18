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Военные начали перебрасывать в Москву технику парада Победы

Минобороны: техника парада Победы передислоцируется в Москву

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Военная техника, участвующая в параде Победы 9 мая, перебазируется в Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники <...> города Москвы», – сообщили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что в столицу отправилось более 100 единиц боевой техники, спецавтомобилей технического обеспечения и обслуживания.

Отмечается, что сопровождать колонну и следить за соблюдением безопасности движения будут патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны РФ. В оставшиеся до 9 мая дни технику покрасят в установленные цвета, также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы.

В ведомстве указали, что генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет 5 мая.

18 апреля сообщалось, что регионы РФ стали массово отменять торжественное празднование Дня Победы из соображений безопасности.

Ранее Воронеж отменил салют на 9 Мая.

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