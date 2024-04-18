В Польше оценили возможность поставить системы ПВО Patriot Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не имеет возможности поставить украинской стороне системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Германия уже подала пример, передав украинской стороне систему Patriot и призвала страны, обладающие возможностями, чтобы они присоединились к такой же инициативе. По его словам, эта ситуация не касается Польши, ведь у нее в текущий момент нет необходимого количества Patriot для того, чтобы поделиться.

Туск отметил, что Голландия уже декларировала желание закупки, если кто-то захочет продать подобную систему, а также готова профинансировать это за собственные средства.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в 2024 году Украина рассчитывает получить от других стран $10 миллиардов на закупку оружия у украинских производителей для дальнейшей передачи его ВСУ.

Он рассказал о проекте «Zbroyari: Manufacturing Freedom», который является глобальной фандрейзинговой кампанией, стратегическим сбором по нациям.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.