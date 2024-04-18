В подтопленный Орск вернулось электричество

В частично подтопленном Орске в Оренбургской области возобновили подачу электричества. Об этом заявил губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«В Орске подача электроэнергии восстановлена», — написал глава региона.

По информации Паслера, водоснабжение пока не восстановлено, специалисты водоканала меняют насосы в местах с открытым доступом к скважинам.

«В решении этой задачи задействованы все отраслевые службы и техника в круглосуточном режиме», — заверил губернатор.

Незадолго до этого в частично затопленном Орске без электроснабжения остались объекты водоканала из-за аварии на линии электропередачи.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее директор Орского краеведческого музея рассказала о потере дома из-за наводнения.