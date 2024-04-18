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Военный эксперт предрек скорое взятие под контроль ВС РФ Часова Яра

Военэксперт Баранец: ВС РФ близки к взятию под контроль Часова Яра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Назвать точные сроки взятия под контроль Вооруженными силами России города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) невозможно, но этот момент приближается. Об этом в эфире «Радио 1» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Там идут очень активные бои, мы уже серьезно зацепились за этот населенный пункт. <...> Да, в наших тактических планах Часов Яр имеет большое значение, потому что он открывает дорогу нам дальше — в глубину оборонительных позиций Украины. Это позволит нам продвигаться в направлении Славянска и Краматорска», — отметил Баранец.

Он не исключил, что Часов Яр может быть взят под контроль ВС РФ уже к маю. По его словам, у российской армии появились новые методы ведения боевых действий, активно используются ФАБы.

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос до этого сообщил, что в районе Часова Яра российская артиллерия работает почти круглые сутки. Он назвал ситуацию для ВСУ очень тяжелой.

Ранее в Польше спрогнозировали маршрут наступления ВС РФ после взятия Часова Яра.

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