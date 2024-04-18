США и Израиль проведут онлайн-встречу по операции в Рафахе

Представители США и Израиля 18 апреля проведут онлайн-встречу по вопросу возможной военной операции еврейского государства на юге сектора Газа, в Рафахе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что США на переговорах будет представлять помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, а Израиль — министр стратегического планирования Рон Дермер и глава Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим утвердил оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Израилю пришлось отложить операцию в Рафахе из-за атаки Ирана. Вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее Китай призвал Израиль отказаться от военной операции в палестинском Рафахе.