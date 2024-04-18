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В Воронеже возросло количество поврежденных при падении БПЛА домов

Мэр Кстенин: в Воронеже число поврежденных при падении дрона домов выросло до 14

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Shutterstock

Количество частных домов, поврежденных в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже накануне вечером, увеличилось до 14. Такие цифры указал мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.

«Установлено повреждение 14 частных домовладений», — указывается в публикации.

Кроме того, зафиксировано нанесение урона четырем автомобилям.

Согласно информации градоначальника, в настоящий момент специалисты устраняют последствия падения беспилотника, продолжается комиссионный осмотр и оценка ущерба.

«Ведется разбор завалов, демонтаж и вывоз поврежденных конструкций», — резюмировал мэр.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев доложил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник над Воронежем. Ранее он сообщал о девяти поврежденных домовладениях и одном автомобиле.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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