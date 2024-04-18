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В Минобороны России раскрыли количество сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО России сбили за сутки две ракеты «Точка-У» и 251 дрон ВСУ

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kremlin.ru

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки нейтрализовали 251 украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции (СВО) в Telegram.

«Сбит 251 украинский беспилотный летательный аппарат», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, российские средства ПВО также ликвидировали две тактические ракеты «Точка-У» и 33 боеприпаса реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне Минобороны России сообщало, что системы ПВО за одни сутки уничтожили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer.

Незадолго до этого стало известно, что российские средства ПВО сбили над Курской областью малоразмерный воздушный шар ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине создали дрон — аналог «Ланцета».

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Операция на Украине
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