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Минобороны сообщило об улучшении позиций ВС РФ на передовой на Донецком участке

МО: армия России улучшила позиции на передовой на Донецком направлении фронта

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили боевые позиции на передовой на Донецком участке фронта в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла огневое поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от сел Васюковка, Орехово-Василевка и Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Близ города Красногоровка российские военные успешно отразили контратаку штурмовой группы аэромобильной бригады украинской армии.

«Потери противника составили до 590 военнослужащих», — отмечается в сводке.

Помимо того, ВСУ лишились 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация», 105-мм гаубицы М119, двух станций радиоэлектронной борьбы «Нота», полевого склада боеприпасов, одного танка и семи автомобилей.

Перед этим российские войска уничтожили две пусковые установки с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.

Ранее британский аналитик назвал цель российской армии на Украине.

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