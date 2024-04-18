В Минобороны РФ рассказали об уничтожении пусковых установок С-300 ВСУ

Российские войска уничтожили две пусковые установка с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, объекты были уничтожены артиллерийской группой войск, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

Помимо двух пусковых установок ЗРК С-300 за минувшие сутки были поражены склад боеприпасов группировки ВСУ «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, а также живая сила и военноая техника противника в126-ти районах.

До этого Минобороны РФ сообщало о том, что российские военные сорвали ночную ротацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Подробностей удара Лебедев не привел.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.