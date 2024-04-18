В ГУР Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что взрывы в Крыму 17 апреля были «прекрасной операцией» украинской армии. Его слова приводит агентство УНИАН.

«То, что вчера происходило в Джанкое, — это прекрасная операция Вооруженных сил Украины», — заявил военный.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Киева к удару по аэродрому Джанкоя в северной части Крыма. Он выразил благодарность военным, которые планируют специальные операции против России. Также украинский лидер поблагодарил за организацию атаки на аэродром главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского.

В ночь на 17 апреля ВСУ обстреляли аэродром в Джанкое. Атака началась в 3:40 мск и продлилась около часа. Предполагается, что для удара использовались 7-8 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.