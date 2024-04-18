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Жители подконтрольной России части Харьковской области живут без света и газа

РИА Новости: на подконтрольной РФ части Харьковской области нет света и газа

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Andras Nagy/AP

Постоянные артиллерийские обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили жителей подконтрольной России части Харьковской области без электричества и газоснабжения, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ганчева, у него часто спрашивают, как живут люди на той территории Харьковской области, которая контролируется Россией.

«Да очень тяжело. Сами понимаете, когда идут активные боевые действия… Я не могу сказать, что там находятся какие-то военизированные формирования, там живут простые люди. Но, тем не менее, линия соприкосновения с врагом, она все-таки очень близка… Нет света, нет газа. Мы, конечно, своими силами подключили людям воду, завозим уголь до сих пор», — заявил Ганчев.

Власти помогают всем желающим эвакуироваться в Белгородскую область, однако некоторые местные жители отказываются переезжать и остаются в своих домах, отметил Ганчев.

До этого Ганчев сообщил, что ВСУ намеренно обстреливают инфраструктуру оставленных ими территорий в Харьковской области.

Ранее в США заявили, что Россия может взять Харьков за несколько месяцев.

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