В Киеве сработали сирены

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также предупреждение действует в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях.

«Киевская, Черниговская область — ракетная опасность», — пишет украинский мониторинговый канал «Карта воздушных тревог».

Ночью в Киевской области произошла серия взрывов и сработала система ПВО.

Взрывы произошли в Вышгородском районе около 0:56 мск. С 0:08 по 1:27 мск в Киевской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области начали вводить отключения воды и света после ЧП.