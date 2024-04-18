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ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Лебедев: артиллерия ВС РФ сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российская артиллерия сорвала попытку ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, артиллерия работала по селам в Купянском районе. В результате в селе Подолы была уничтожена группа солдат ВСУ, а в селе Кондрашовка в хозяйственную постройку агрофирмы прилетела фугасная авиабомба (ФАБ).

Лебедев добавил, что хозяйственная постройка использовалась украинской армией как склад боеприпасов. В момент удара в нем находилось полтора десятка украинских бойцов.

До этого Лебедев говорил, что расположение артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой.

Также подпольщик рассказывал, как российские военные ударили по расположению ВСУ в Ивано-Франковске. Лебедев уточнил, что один из прилетов пришелся на расположение военных.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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