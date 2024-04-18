ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Российская артиллерия сорвала попытку ротации украинских войск на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, артиллерия работала по селам в Купянском районе. В результате в селе Подолы была уничтожена группа солдат ВСУ, а в селе Кондрашовка в хозяйственную постройку агрофирмы прилетела фугасная авиабомба (ФАБ).

Лебедев добавил, что хозяйственная постройка использовалась украинской армией как склад боеприпасов. В момент удара в нем находилось полтора десятка украинских бойцов.

До этого Лебедев говорил, что расположение артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой.

Также подпольщик рассказывал, как российские военные ударили по расположению ВСУ в Ивано-Франковске. Лебедев уточнил, что один из прилетов пришелся на расположение военных.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.