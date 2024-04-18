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В США считают, что Израиль не нанесет ответный удар по Ирану до праздника Песах

ABC: Израиль не нанесет ответный удар по Ирану до праздника Песах

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Израиль, скорей всего, не нанесет ответных ударов по Ирану до иудейского праздника Песах. Об этом, ссылаясь на чиновника США, сообщает американский телеканал ABC.

По словам собеседника телеканала, израильская сторона вряд ли предпримет какие-либо активные действия до праздника, который начнется вечером 22 апреля и продлится до 30 апреля. При этом чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

Собеседник ABC отметил, что иранские лидеры продолжают находиться в состоянии повышенной готовности, некоторые из них пребывают в убежищах и подземных объектах.

До этого газета New York Times сообщила, что Израиль не согласовывал с Вашингтоном удар по иранскому консульству.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.

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