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Ракетную тревогу в Белгороде и Белгородском районе отменили

Губернатор Гладков заявил об отмене ракетной тревоги в Белгороде и пригороде

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене ракетной тревоги в Белгороде и Белгородском районе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Тревога действовала с 22:56 до 1:21 по мск.

До этого в городе было сбито 14 реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Перед этим мэрия Белгорода сообщила об аварийном отключении света на пяти улицах.

«Речь идет о домах по улицам Белинского, Красноармейская, Магистральная, Гражданская, 8 Марта», — уточнили чиновники.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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