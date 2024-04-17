Минобороны заявило об уничтожении над Белгородской областью 14 реактивных снарядов

Над Белгородской областью средствами ПВО было сбито 14 реактивных снарядов. Об этом сообщает министерство обороны России.

Около 23.00 мск была пресечена попытка нанести удар с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов. Видео прилета приводит Telegram-канал «Жесть Белгород».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении на подлете к областному центру 14 украинских воздушных целей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам Гладкова, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате на подлете к городу было сбито 14 воздушных целей.

В Белгородском районе в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте ведут работу оперативные службы.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

До этого Гладков заявил о ракетной тревоге в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее сообщалось, что Белгород частично остался без света.