Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило об уничтожении над Белгородской областью 14 реактивных снарядов

Минобороны: над Белгородской областью ПВО сбило 14 реактивных снарядов ВСУ

Над Белгородской областью средствами ПВО было сбито 14 реактивных снарядов. Об этом сообщает министерство обороны России.

Около 23.00 мск была пресечена попытка нанести удар с помощью реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по объектам на территории РФ. Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 реактивных снарядов. Видео прилета приводит Telegram-канал «Жесть Белгород».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении на подлете к областному центру 14 украинских воздушных целей. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

По словам Гладкова, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате на подлете к городу было сбито 14 воздушных целей.

В Белгородском районе в селе Пуляевка в одном частном домовладении была пробита крыша навеса и повреждено крыльцо. На месте ведут работу оперативные службы.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

До этого Гладков заявил о ракетной тревоге в Белгороде и Белгородском районе.

Ранее сообщалось, что Белгород частично остался без света.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами