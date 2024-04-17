Над Воронежем уничтожили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ уничтожили беспилотник над Воронежем. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», — пишет Гусев.

Известно, что беспилотник был самолетного типа. Сообщение губернатора Воронежской области подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, которая также объявила опасность атаки беспилотников на территории области.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.