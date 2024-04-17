Глава ГУР Украины пригрозил России новыми вылазками РДК* и атаками беспилотников

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил в интервью газете Washington Post, что планируются новые вылазки членов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) в Россию и атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по ее территории.

«Чтобы противодействовать россиянам Буданов планирует больше атак «русских добровольцев», которые действуют внутри России при поддержке его ведомства», — сказано в интервью.

Буданов также сообщил о намерении увеличить число атак дронов по территории РФ. По его словам, по этой теме есть «план..., включающий множество аспектов».

17 апреля стало известно, что российские войска уничтожили склады с боеприпасами террористических формирований РДК.

До этого Буданов заявил, что действия «Русского добровольческого корпуса» помогают Украине.

Он также сказал, что РДК действуют в приграничных зонах, так как «они не смогут с оружием дойти до Москвы».

Ранее пленный боец РДК пожаловался на «горячий прием» ВС РФ в Курской области.