Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе отменена воздушная тревога

Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась менее часа

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

В крымском Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник.

Незадолго до этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе, спустя недолгое время сигналы затихли. Тревога продлилась менее часа.

Перед этим Развожаев предупредил, что Черноморский флот (ЧФ) России проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов в прибрежных районах Севастополя. Тренировочные стрельбы продлились до полудня 17 апреля и затронули районы Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.

В ночь на 17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли баллистическими ракетами ATACMS военный аэродром в Джанкое в Крыму.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами