В Севастополе отменена воздушная тревога

В крымском Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник.

Незадолго до этого сирены воздушной тревоги прозвучали в Севастополе, спустя недолгое время сигналы затихли. Тревога продлилась менее часа.

Перед этим Развожаев предупредил, что Черноморский флот (ЧФ) России проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов в прибрежных районах Севастополя. Тренировочные стрельбы продлились до полудня 17 апреля и затронули районы Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.

В ночь на 17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли баллистическими ракетами ATACMS военный аэродром в Джанкое в Крыму.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.