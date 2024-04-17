В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Незадолго до этого на Крымском мосту временно приостановили движение автомобильного транспорта.

В ночь на 17 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли военный аэродром в Джанкое в Крыму. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовали около 12 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу военного аэродрома в Джанкое со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.