Солдаты украинской армии стояли на блокпостах в Авдеевке с макетами автоматов. Об этом рассказал начальник отдела оперативной работы представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «голод вооружения». Именно по этой причине украинским солдатам выдают пластиковые макеты автоматов.

Днем 17 апреля сообщалось, что американский конгресс не примет законопроект о предоставлении помощи Украине к 19 апреля ввиду отсутствия согласованного текста документа, а также продолжающих переговоров между законодателями.

До этого председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Майк Тернер после секретного брифинга по ситуации на Украине призвал конгресс как можно скорее выделить помощь Украине.

Издание Politico писало, что Украина сталкивается с экзистенциальным кризисом, в подобной борьбе невозможно одержать победу без мобилизации всего населения страны.

Ранее офицеры ВСУ заявили о риске обвала фронта летом.