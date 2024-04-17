Беспилотник уничтожили над Белгородской областью

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен над территорией Белгородской области.

В сообщении отмечается, что попытка атаки была пресечена 17 апреля приблизительно в 14:30 мск. Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), подчеркнули в ведомстве.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянской области.

Накануне глава регионасообщал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Суземка. Ранения получила местная жительница.

Также Минобороны РФ сообщало, что над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.