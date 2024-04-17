Угроза атаки БПЛА в Липецкой области отменена

Угроза атаки беспилотного летательного аппарата в Липецкой области отменена спустя более 9 часов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Внимание! Отбой «Воздушной опасности», — говорится в сообщении.

Тревога была объявлена в 4:57.

Недалеко от границы Липецкой области был замечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В связи с этим власти приняли решение перевести все силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) в состояние повышенной готовности.

Также угроза атаки БПЛА была введена в Воронежской области. Сигнал действовал с 3:44 по 13:14 мск 17 апреля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что с помощью средств противовоздушной обороны над территорией региона ночью был сбит беспилотник.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.