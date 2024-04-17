Российские военные атаковали порт в Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

«Одесса прилет. В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени», — сообщил подпольщик.

По его словам, полицейские оцепили дороги, ведущие в сторону порта и набережной, и пропускают только кареты скорой помощи.

Утром 17 апреля сообщалось о взрывах в Одессе, Кривом Роге и в Чернигове.

До этого экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон заявил, что ВС РФ побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу. При этом бывший глава Стратегического командования армии Великобритании Ричард Бэрронс предрек Украине поражение уже в 2024 году, поскольку Россия пользуется пятикратным преимуществом в артиллерии, боеприпасах и в личном составе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.