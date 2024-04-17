В Тверской области обезвредили неопознанный беспилотник

В лесной местности Калязинского округа Тверской области обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Согласно данным местных властей, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Дополнительной информации пока не сообщается.

До 1 октября текущего года в Тверской области действует запрет на использование БПЛА.

В начале ноября в Воронежской области разминировали два беспилотника. По словам главы региона Александра Гусева, при падении дронов никто не пострадал, разрушений на земле нет. Губернатор напомнил местным жителям, что при обнаружении БПЛА не стоит его снимать и выкладывать видео и фото в соцсети.

Ранее над Татарстаном сбили украинский беспилотник.