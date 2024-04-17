Армия России уничтожила командный пункт ВСУ в Чернигове

Российская армия нанесла ракетный удар по военным целям в украинском городе Чернигове, в результате чего там, предположительно, был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Утром 17 апреля в Киевской, Одесской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Полтавской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. После этого местные средства массовой информации писали о нескольких взрывах в Чернигове. Официальных данных о жертвах и повреждениях пока не поступало.

Также в среду сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. По данным украинских СМИ, в результате атаки пострадали люди, больницам требуются доноры крови.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее войска РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами.