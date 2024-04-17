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Над Мордовией сбили беспилотник самолетного типа

МО РФ: дрон ВСУ был уничтожен над территорией Мордовии

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Украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию РФ около 08:00 часов мск 17 апреля. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал в своем Telegram-канале, что с помощью средств противовоздушной обороны над территорией региона ночью был сбит беспилотник.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял на территории региона опасность атаки беспилотников.

В эту же ночь, 17 апреля, об опасности атаки БПЛА также сообщили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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