Над Мордовией сбили беспилотник самолетного типа

Украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию РФ около 08:00 часов мск 17 апреля. Украинские войска использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Мордовия», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал в своем Telegram-канале, что с помощью средств противовоздушной обороны над территорией региона ночью был сбит беспилотник.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял на территории региона опасность атаки беспилотников.

В эту же ночь, 17 апреля, об опасности атаки БПЛА также сообщили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.