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Власти Орловской области заявили о сбитом беспилотнике

Губернатор Клычков: над Орловской областью ночью был сбит беспилотник

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией региона ночью был сбит беспилотник.

По словам Клычкова, беспилотный летательный аппарат был сбит с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Пострадавших и повреждений объектов нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под полным контролем», — пояснил глава региона.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. В эту же ночь, 17 апреля, об опасности атаки БПЛА также сообщили власти Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности. Силы и средства противовоздушной обороны в области для отражения возможного нападения были приведены в состояние полной готовности.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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