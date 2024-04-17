В Воронежской области объявили об опасности атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

В эту же ночь, 17 апреля, об опасности атаки БПЛА также сообщили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности.

16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, шар был предназначен для атаки на объекты на территории РФ, его сбили около 8:15 мск.

Подобные шары украинские войска используют, чтобы бесшумно поражать цели. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

Ранее силы ПВО РФ за сутки сбили 270 украинских беспилотников.