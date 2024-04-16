Корпорация Lockheed Martin получила госконтракт на создание новых ракет для США

Агентство по противоракетной обороне США выбрало американскую корпорацию Lockheed Martin (LM) исполнителем госзаказа на создание ракет-перехватчиков нового поколения. Об этом сообщает Reuters.

Военно-промышленная компания получила от Пентагона контракт на сумму $17 млрд. За эти деньги LM должна создать ракеты-перехватчики, которые смогут защитить США от атаки межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Срок исполнения контракта — до четвертого квартала 2028 финансового года.

Как сообщил глава Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Хит Коллинз, в мае специалисты корпорации приступят к разработке ракеты. Вооруженные силы США собираются закупить 20 новых ракет-перехватчиков и разместить их на территории Форт-Грили (Аляска).

В середине марта Россия закрыла въезд президенту Lockheed Martin Global Шамале Литтлфилду и основателю частной военной компании Blackwater Альфреду Кларку.

Ранее в США заявили о риске разорения из-за попытки нагнать Россию в военной сфере.