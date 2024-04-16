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Командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новый пост

Апты Алаудинов назначен замглавы по военно-политической работе Минобороны РФ

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Командир чеченского батальона спецназначения «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов получил должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе министерства обороны России. Об этом сообщил глава Республики Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Алаудинов <...> освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ», — написал он.

Кадыров поздравил военного со «значимым событием» вступления в новую должность и подчеркнул, что Алаудинов продолжит свою деятельность на посту командира спецназа «Ахмат».

«Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу», — отметил глава региона.

В ноябре Алаудинов раскрыл национальный состав своего подразделения. По информации военного, 50% его подразделения составляют русские по национальности военнослужащие. Генерал пояснил, что еще до 25% процентов подразделения составляют этнические чеченцы, а остальные бойцы принадлежат к другим национальностям, проживающим в России.

Ранее командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что Западу не удастся развалить Россию.

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