Вооруженные силы (ВС) России нанесли сокрушительный удар по цехам производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БПЛА», — указывается в отчете о ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Согласно информации ведомства, также Российская армия ударила по местам скопления живой силы и оборонной техники украинских войск в 133 районах.

В сводке указывается, что сделать это удалось при поддержке оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Накануне Минобороны доложило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 270 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов HIMARS ВСУ.

Незадолго до этого ВСУ попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены.

Ранее командир ВСУ заявил, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.