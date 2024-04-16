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Минобороны РФ сообщило об уничтожении ложных воздушных целей MALD производства США

МО: средства ПВО уничтожили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD американского производства. Об этом сообщило министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«В течение суток сбиты четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — сказали в оборонном ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что за сутки средства ПВО сбили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов.

16 апреля сообщалось, что российские средства ПВО сбили над Курской областью малоразмерный воздушный шар Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого российские военные группировки войск «Юг» смогли занять опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что четыре удара в Чугуеве вблизи Харькова сорвали ротацию Вооруженных сил Украины.

Ранее подполье сообщило об ударе по Полтаве.

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