Суд приговорил мобилизованного за дезертирство из-за болезни глаз

Ярославский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного россиянина к 5,5 годам колонии из-за неявки в воинскую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Осенью 2022 года 29-летнего Виталия Утина из Рыбинска мобилизовали и отправили служить в Ярославль. Его супруга рассказала, что еще до начала спецоперации мужчина страдал от заболевания — острой центральной серозной хориоретинопатией сетчатки левого глаза.

В военкомате в связи с болезнью по прохождении медкомиссии Утин получил категорию «Г» (временно не годен), а затем «В» (не подлежит призыву). В декабре 2022 ему назначили операцию и дали 30 суток освобождения. Однако мужчина не смог восстановиться, остался лечиться дома и не посещал службу почти год.

В ноябре 2023-го Утин пришел в военно-следственный отдел и попытался объяснить, что не возвращался в часть из-за проблем со зрением. Против него возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК (неявка на службу без уважительных причин в срок свыше одного месяца в период мобилизации).

12 апреля Ярославский гарнизонный военный суд приговорил Виталия Утина к 5,5 годам колонии общего режима. Жена мобилизованного заверила, что он не уклонялся от службы, наоборот, он был готов продолжить служить, но из-за ситуации с глазами почти не видел.

В этом же месяце суд в Томске приговорил к 7 годам колонии военного, оставившего воинскую часть.

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