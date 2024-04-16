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ВСУ разместили в Одесской области ЗРК Patriot

Подпольщик Лебедев: ВСУ разместили в Нерубайском Одесской области ЗРК Patriot

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в воинской части в селе Нерубайском Одесской области. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС.

«По Нерубайскому — в воинской части расположен ЗРК Patriot с полным комплектом и под прикрытием населения», — заявил он.

Подпольщик добавил, что возле Вознесенска в воинской части на Бугских хуторах украинские военные разместили макеты ЗРК, а на аэродроме в Мартыновке — макеты самолетов.

Также Лебедев уточнил, что ВСУ удалось восстановить мост в Черноморске (ранее Ильичевске), здесь вновь отмечаются военные составы.

До этого наемник ВСУ из Чехии Петр рассказал, что украинские солдаты за два года ведения боевых действий сильно ослабли.

14 апреля сообщалось, что генералы ВСУ признали превосходство ВС РФ на фронте. В публикации подчеркивается, что после более чем двух лет военного конфликта украинская армия оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. La Vanguardia пишет, что Украине необходимо больше военных, больше оружия и больше поддержки Запада.

Ранее в Черкасской области зафиксировали удар по складу ВСУ.

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