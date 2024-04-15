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Российские военные заняли село под Авдеевкой

Mash: российские военные заняли село Семеновка под Авдеевкой в ДНР

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Российские военные заняли село Семеновка под Авдеевкой в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«До освобождения этого села украинская армия била по Макеевке», — прокомментировали новость в информационном канале.

Семеновку назвали последним опорным пунктом ВСУ под Авдеевкой.

До этого МО РФ показало видео уничтожения танка ВСУ под Авдеевкой ударным беспилотником.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что отдал подчиненным приказ покинуть город Авдеевку. Бои за населенный пункт, который расположен в 600 км от столицы Украины, продолжались несколько месяцев.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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